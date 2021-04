La Pasqua sarà gelata: crollo delle temperature (Di giovedì 1 aprile 2021) Alessandro Ferro Dopo giorni di alta pressione, in arrivo un doppio attacco perturbato: piogge, temporali e crollo delle temperature di 12 gradi nel giorno di Pasqua. Meteo dinamico anche per la prima parte di aprile Anche quest'anno tradizione rispettata: il meteo a Pasqua sarà caratterizzato da maltempo ed un netto calo delle temperature che sarà più avvertito al Centro-Nord con 10-12 gradi in meno rispetto ai valori attuali. Situazione attuale Come mostrano le immagini del satellite, l'Italia è ancora protetta da un campo di alta pressione africana che ci tiene compagnia da ormai una settimana. Le conseguenze le abbiamo viste tutte: cieli sereni per tutto il giorno e temperature massime ampiamente ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Alessandro Ferro Dopo giorni di alta pressione, in arrivo un doppio attacco perturbato: piogge, temporali edi 12 gradi nel giorno di. Meteo dinamico anche per la prima parte di aprile Anche quest'anno tradizione rispettata: il meteo acaratterizzato da maltempo ed un netto calochepiù avvertito al Centro-Nord con 10-12 gradi in meno rispetto ai valori attuali. Situazione attuale Come mostrano le immagini del satellite, l'Italia è ancora protetta da un campo di alta pressione africana che ci tiene compagnia da ormai una settimana. Le conseguenze le abbiamo viste tutte: cieli sereni per tutto il giorno emassime ampiamente ...

