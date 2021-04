Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d'Oriente - recensione (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel dicembre scorso, dopo la pubblicazione di Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci ha deliziato con un titolo che ha sorpreso il grande pubblico: Immortals Fenyx Rising. Quest'ultimo probabilmente per il publisher transalpino non rappresentava la punta di diamante della propria line-up ma, alla resa dei conti, invece si è dimostrato un prodotto valido superando di gran lunga le aspettative tiepide che aveva scaturito in fase di presentazione. Oltre ad essere stato apprezzato dal grande pubblico tanto quanto dalla critica, attualmente il gioco di Ubisoft Quebec risulta essere anche il più prolifico in termini di contenuti aggiuntivi. Un mese fa vi abbiamo parlato nella nostra recensione del primo DLC, Una nuova divinità, e ci ritroviamo alla fine di marzo con in mano un ulteriore contenuto che va ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel dicembre scorso, dopo la pubblicazione di Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci ha deliziato con un titolo che ha sorpreso il grande pubblico:. Quest'ultimo probabilmente per il publisher transalpino non rappresentava la punta di diamante della propria line-up ma, alla resa dei conti, invece si è dimostrato un prodotto valido superando di gran lunga le aspettative tiepide che aveva scaturito in fase di presentazione. Oltre ad essere stato apprezzato dal grande pubblico tanto quanto dalla critica, attualmente il gioco di Ubisoft Quebec risulta essere anche il più prolifico in termini di contenuti aggiuntivi. Un mese fa vi abbiamo parlato nella nostradel primo DLC, Una nuova divinità, e ci ritroviamo alla fine di marzo con in mano un ulteriore contenuto che va ...

Advertising

Eurogamer_it : Una nuova avventura nella mitologia cinese per Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d'Oriente. La recensione. - GGalaxyit : Immortals Fenyx Rising è in offerta per tutte le piattaforme. #immortalsfenyxrising #fenyxrising #uplay #ubisoft… - GGalaxyit : Immortals Fenyx Rising in offerta per tutte le piattaforme., scritto da ErCapoAlex. amazon, Amazon prime, immortal… - IGNitalia : Immortals: Fenyx Rising è in offerta al prezzo migliore dal lancio @IGNitalia - botxboxseriesx : RT @OfferteVGames: Immortals Fenyx Rising per #PS4 e #XBOXOne (upgradabili gratuitamente a versioni #PS5 e #XboxSeriesX) a 34,99€ su #Amazo… -

Ultime Notizie dalla rete : Immortals Fenyx Immortals: Fenyx Rising è in offerta al prezzo migliore dal lancio Su Amazon è acquistabile a prezzo super scontato Immortals: Fenyx Rising , il gioco è uscito il 3 dicembre. L'action adventure open world fantasy di Ubisoft Quebec è acquistabile a 29,99 Euro per Nintendo Switch o 34,99 Euro per PS4, PS5, Xbox One e ...

Immortals: Fenyx Rising - Miti del Regno d'Oriente: La recensione 0 Immortals Fenyx Rising: disponibile il DLC Miti del Regno d'Oriente NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 26 Marzo 2021 alle 10:01 Per riscoprire i miti dell'Antico Oriente. 0 Immortals: Fenyx Rising: ...

Immortals: Fenyx Rising - Miti del Regno d'Oriente: La recensione Gamereactor Italia Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d'Oriente - recensione Il Season Pass di Immortals Fenyx Rising si arricchisce con il secondo contenuto aggiuntivo, Miti del Regno d'Oriente, dove faremo la conoscenza di Ku e della mitologia cinese.

Immortals: Fenyx Rising è in offerta al prezzo migliore dal lancio Su Amazon è acquistabile a prezzo super scontato Immortals: Fenyx Rising, il gioco è uscito il 3 dicembre. L’action adventure open world fantasy di Ubisoft Quebec è acquistabile a 29,99 Euro per ...

Su Amazon è acquistabile a prezzo super scontatoRising , il gioco è uscito il 3 dicembre. L'action adventure open world fantasy di Ubisoft Quebec è acquistabile a 29,99 Euro per Nintendo Switch o 34,99 Euro per PS4, PS5, Xbox One e ...Rising: disponibile il DLC Miti del Regno d'Oriente NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 26 Marzo 2021 alle 10:01 Per riscoprire i miti dell'Antico Oriente. 0Rising: ...Il Season Pass di Immortals Fenyx Rising si arricchisce con il secondo contenuto aggiuntivo, Miti del Regno d'Oriente, dove faremo la conoscenza di Ku e della mitologia cinese.Su Amazon è acquistabile a prezzo super scontato Immortals: Fenyx Rising, il gioco è uscito il 3 dicembre. L’action adventure open world fantasy di Ubisoft Quebec è acquistabile a 29,99 Euro per ...