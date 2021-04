Il messaggio audio di Piera Maggio: 'La speranza non è mai mancata, ma non ci illudiamo' (Di giovedì 1 aprile 2021) 'In questi anni la speranza di poter riabbracciare nostra figlia non è mai mancata e non mancherà'. Sono ore di grande attesa per Piera Maggio dopo l'appello di Olesya Rostova , intervenuta in una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) 'In questi anni ladi poter riabbracciare nostra figlia non è maie non mancherà'. Sono ore di grande attesa perdopo l'appello di Olesya Rostova , intervenuta in una ...

Advertising

gesu_nel : RT @gesu_nel: ??L'audio che stiamo per trasmettere è di grande impatto. Si consiglia di abbassare il volume ad una modalità media, prima di… - gesu_nel : ??L'audio che stiamo per trasmettere è di grande impatto. Si consiglia di abbassare il volume ad una modalità media,… - bangtantxtskzen : @aliscafoprivato vai, sappi che mi sto vergognando a morte per un messaggio e mi scuso in anticipo davvero perdonam… - riconoscibile : RT @unaserpe: Messaggio alle aziende: quando mandate i prodotti alle influencer, allegare un audio in cui pronunciate il vostro brand - giulianadip : RT @unaserpe: Messaggio alle aziende: quando mandate i prodotti alle influencer, allegare un audio in cui pronunciate il vostro brand -