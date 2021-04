Fmi chiede misure contro disuguaglianze finanziate con aumenti tasse (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Fondo monetario internazionale torna a raccomandare politiche di intervento sulle "disuguaglianze" generate dalla crisi pandemica, e in una analisi anticipata da uno dei suoi studi semestrali ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Fondo monetario internazionale torna a raccomandare politiche di intervento sulle "" generate dalla crisi pandemica, e in una analisi anticipata da uno dei suoi studi semestrali ...

Advertising

startzai : RT @PolicyMaker_mag: Secondo l’#FMI “l’outlook per l’#economia dell’Italia è contingente alla strada della #pandemia e alle politiche di so… - PolicyMaker_mag : Secondo l’#FMI “l’outlook per l’#economia dell’Italia è contingente alla strada della #pandemia e alle politiche di… - PolicyMaker_mag : Secondo l’#FMI “l’outlook per l’#economia dell’Italia è contingente alla strada della #pandemia e alle politiche di… -