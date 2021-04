Figliuolo, “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Generale Figliuolo, Commissario all’emergenza, ha parlato in occasione della sua visita in Sardegna: “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini”. Il Commissario all’emergenza Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Crcio si sono recati in Sardegna in visita all’hub vaccinale di Cagliari. Figliuolo a Cagliari, “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta a breve” “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini“, ha fatto sapere Figliuolo ricordando che in Italia sono arrivate 500.000 dosi del vaccino ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Generale, Commissario all’emergenza, ha parlato in occasione della sua visita in Sardegna: “Adi”. Il Commissario all’emergenzae il Capo della Protezione Civile Crcio si sono recati in Sardegna in visita all’hub vaccinale di Cagliari.a Cagliari, “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta a breve” “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando adi“, ha fatto saperericordando che in Italia sono arrivate 500.000 dosi del vaccino ...

