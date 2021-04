Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Udinese #Calciomercato #Deulofeu piace al #Villarreal. Base di partenza 10 milioni, ma si può fare - Gazzetta_it : #Udinese #Calciomercato #Deulofeu piace al #Villarreal. Base di partenza 10 milioni, ma si può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Deulofeu piace

La Gazzetta dello Sport

I rumors arrivano dalla sua Spagna. Dove è nato, cresciuto, esploso. Gerard, secondo quel che riporta El Mundo Deportivo , è nel mirino del Villarreal, il club allenato da Unay Emery. Che proprio con l'attaccante, ora all'Udinese, non ebbe un rapporto idilliaco, al ...... si soffre troppo, per fortuna in questi 5 anni sono stato assente raramente, dentro al campo miprendermi le responsabilità e poter incidere sul risultato.? Gerard lo abbiamo ...Convocati Udinese: torna Ouwejan, ancora out Deulofeu Commenta per primo Sono da poco ufficiali i convocati di Luca Gotti per Udinese - Lazio: PORTIERI: Musso, Gasparini, Scuffet DIFENSORI: Samir, Ouw ...Il suo punto di forza è negli equilibri, e qui un bravo va dato al suo allenatore Gotti, che mi piace molto. ' Tuttavia, resta una squadra molto pericolosa con giocatori in grado di avere soluzioni e ...