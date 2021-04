Denise Pipitone, Federica Sciarelli e Chi l’ha visto, la notizia dopo le indiscrezioni sul caso (Di giovedì 1 aprile 2021) Ci si aspettava un boom di ascolti è così è stato. La puntata di Chi l'ha visto? di mercoledì 31 marzo, in larga parte dedicata ad una possibile riapertura della vicenda di Denise Pipitone, è stata seguita da 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2% di share. Una crescita netta del programma di Federica Sciarelli rispetto alle già alte medie settimanali, in media attorno al 10% di share. La ragazza russa che somiglia a Piera Maggio Un successo che in un certo senso non ha bisogno di essere spiegato, visto il clamore suscitato dall'anticipazione fornita dalla trasmissione sui canali social a poche ore dalla messa in onda, nella quale si parlava di una clamorosa novità sul caso della sparizione di Denise Pipitone, la bambina ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) Ci si aspettava un boom di ascolti è così è stato. La puntata di Chi l'ha? di mercoledì 31 marzo, in larga parte dedicata ad una possibile riapertura della vicenda di, è stata seguita da 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2% di share. Una crescita netta del programma dirispetto alle già alte medie settimanali, in media attorno al 10% di share. La ragazza russa che somiglia a Piera Maggio Un successo che in un certo senso non ha bisogno di essere spiegato,il clamore suscitato dall'anticipazione fornita dalla trasmissione sui canali social a poche ore dalla messa in onda, nella quale si parlava di una clamorosa novità suldella sparizione di, la bambina ...

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone e Olesya Rostova, la flebile speranza legata all'esame del Dna | Piera Maggio non va in Russia: ric… - a_vicenta : Guarda 'Denise Pipitone, in tv una ragazza che le somiglia, l'avvocato: 'Aspettiamo test del DNA'' su YouTube - ciseiocifai : RT @commentiaspri: Ricky Tognazzi furioso con la Sciarelli perché fa lo share su Denise Pipitone o perché ieri 'a causa' di chi l'ha visto… -