Covid Italia, Gimbe: "Casi in lieve calo, indietro sui vaccini ad anziani e fragili" (Di giovedì 1 aprile 2021) In Italia calano i nuovi Casi di Covid , ma restano critici - anzi peggiorano - gli indicatori ospedalieri: sopra la soglia di saturazione 10 regioni per l'area medica e 13 per le terapie intensive ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Incalano i nuovidi, ma restano critici - anzi peggiorano - gli indicatori ospedalieri: sopra la soglia di saturazione 10 regioni per l'area medica e 13 per le terapie intensive ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - RadioItaliaIRIB : Italia, almeno 4 aziende pronte a produrre il vaccino anti Covid - pietro_busacca : RT @mariamacina: Una riflessione dovremmo farla: perché i militari russi con la scusa del Covid sono rimasti in Italia per tanto tempo?..e… -