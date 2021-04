Covid: in Lombardia obiettivo 18 luglio per chiudere campagna di massa/Adnkronos (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Ci sono molte variabili, ma il "modello israeliano" impostato da Guido Bertolaso per la campagna vaccinale in Lombardia porta al 18 luglio la data-obiettivo per dare almeno una dose a tutti i lombardi che ne faranno richiesta. La condizione è che arrivino tutti i vaccini previsti dal Governo e che i centri vaccinali massivi scelti siano in grado, come minimo, di somministrare 144mila dosi al giorno. Per adesso, ci sono ancora gli over 80 da finire e che saranno conclusi - almeno con una prima dose - l'11 aprile. "A oggi siamo al 63% degli over 80", ha sottolineato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. Dal giorno seguente, 12 aprile, si partirà con i lombardi della classe 75-79 anni, circa 449mila cittadini. La grande novità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. () - Ci sono molte variabili, ma il "modello israeliano" impostato da Guido Bertolaso per lavaccinale inporta al 18la data-per dare almeno una dose a tutti i lombardi che ne faranno richiesta. La condizione è che arrivino tutti i vaccini previsti dal Governo e che i centri vaccinali massivi scelti siano in grado, come minimo, di somministrare 144mila dosi al giorno. Per adesso, ci sono ancora gli over 80 da finire e che saranno conclusi - almeno con una prima dose - l'11 aprile. "A oggi siamo al 63% degli over 80", ha sottolineato il presidente della, Attilio Fontana, in conferenza stampa. Dal giorno seguente, 12 aprile, si partirà con i lombardi della classe 75-79 anni, circa 449mila cittadini. La grande novità ...

