Covid | ecco dov' è la chiave per fermare le varianti

Alessandro Ferro Le nuove varianti creano diverse risposte anticorpali, più o meno forti. "Non è fondamentale guardare la quantità ma la qualità degli anticorpi". ecco cosa ci hanno detto tre esperti La nuova sfida delle grandi case farmaceutiche sarà quella di produrre vaccini che siano in grado di sviluppare anticorpi efficaci contro tutte le varianti del Sars-Cov-2, meglio conosciuto come Covid-19. Questo perché, come andremo a vedere, il nostro sistema immunitario reagisce diversamente se attaccato da un ceppo rispetto ad un altro. Risposte immunitarie differenti La variante inglese, quella ormai predominante in Italia ed Europa, anche se più infettiva (cioè più trasmissibile) rispetto al virus originale potrebbe proteggere di meno da eventuali altre infezioni perché gli anticorpi generebbero una ...

