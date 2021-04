Chi è Er Gennaro | il tiktoker che ha duettato con Gianluca Vacchi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Er, nome d’arte delAlessandro Scarpa, è un giovanissimo influencer che in pochissimo tempo è riuscito ad attirare l’attenzione degli utenti del web. Compreso fin da subito il potenziale dei social, ha iniziato nel 2014 aprendo un canale su YouTube con un amico. Pochi anni dopo, sarebbe diventato un vero e proprio idolo per i suoi coetanei attraverso la creazione di contenuti su Tik Tok. Nome e cognome: Alessandro Scarpa Data di nascita: 20 ottobre 2001 a Cantù Dove abita: Carimate Nickname: ErSegno zodiacale: Bilancia Fidanzata: Giulia Sara Salemi House: Stardust House TikTok: Er.Instagram: Er.YouTube: ErErda piccolo Er, fin da piccolo, ha dimostrato una grande passione per lo ...

Advertising

zazoomblog : Chi è Er Gennaro il tiktoker che ha duettato Gianluca Vacchi - #Gennaro #tiktoker #duettato #Gianluca - GFI65 : @CrashNC88 ripeto Gennaro, il Milan accettò sbagliando quella decisione, ma ripeto aspettiamo i pagamenti dell'Inte… - BuonomoPino : 01/04 La Madonna di Piedigrotta e San Gennaro guai a chi li tocca. - rapido_iam : Stamattina alle ore 9:00. —-> Su ClubHouse si parlerà d’Italia e Unione Europea con Gennaro Marranghello e Antonel… - gennaro_46 : RT @MoManjii: Ho sempre schifato chi non andava a votare ma, dopo quello che ho visto oggi, credo che non voterò mai più. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Gennaro

DiLei Vip

... Il mare è rotondo (Rizzoli) di Elvis Malaj, Tempi eccitanti (Atlantide) di Naoise Dolan,ha ...già riconosciuti oltre i confini nazionali - spiega il team dei direttori artistici formato da...Gattuso meglio di Benitez e Mazzarri, ecco perché:Gattuso è in rotta verso la corsa in ... con lui anche Simone Inzaghi CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBè Walter Biot l'ufficiale italiano ...Alessandro Scarpa, in arte Er Gennaro, è uno dei giovani tiktoker italiani più apprezzati. Giovanissimo, è già riuscito ad attirare l’attenzione di milioni di fan."Sono diverse le motivazioni che mi spingono a partire - spiega Gennaro - una su tutte: non voltare le spalle quando una persona ti chiede aiuto. E poi anche un senso di giustizia e un forte senso di ...