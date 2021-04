Can Yaman e Diletta Leotta si sono sposati in gran segreto a Roma (Di giovedì 1 aprile 2021) Can Yaman ha sposato Diletta Leotta sono ormai mesi che Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti l’amatissimo attore turco ha dato ufficialmente il via ad una chiacchierata storia d’amore con la conduttrice, che fin dal primo momento è finita sulla bocca di tutti. Come se non bastasse da L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 aprile 2021) Canha sposatoormai mesi che Canal centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti l’amatissimo attore turco ha dato ufficialmente il via ad una chiacchierata storia d’amore con la conduttrice, che fin dal primo momento è finita sulla bocca di tutti. Come se non bastasse da L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VanityFairIt : «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fa… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - pomeriggio5 : Bentornati amici di #Pomeriggio5! Oggi... l'intervista di Can Yaman (come lo pronunciate voi? Scrivetecelo qui ????)… - CY89R7 : RT @TV_Italiana: ??BREAK1NG N3WS #FelicissimaSera avrà tre conduttori: sbarcherà per la prima volta in tv l'inedito trio Pio, Can e Amedeo.… - Novella_2000 : Can Yaman e Diletta Leotta si sono sposati in gran segreto a Roma: le FOTO -