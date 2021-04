Calcio: Juventus, festa a casa McKennie con Dybala e Arthur, multati dai carabinieri (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - Gazzetta_it : #Pirlo per #Baggio, gol del #Brescia alla #Juventus: vent’anni fa, la Bellezza - Gazzetta_it : #JuveUnder23, ecco i giovani che sognano lo Stadium come #Rafia. #Manna: 'Squadra di talento' - massimo61700856 : McKennie, Dybala e Arthur: festa 'illegale' e multa alla vigilia di partite importanti e in sfpregio alle norme...… - JuventusUn : #Simeone vuole #Bernadeschi a tutti i costi, proposta shock alla #Juve: guardate cosa danno in cambio! LO SCAMBIO?… -