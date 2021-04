Borse 1 aprile, Milano in positivo. Spread stabile (Di giovedì 1 aprile 2021) Borse 1 aprile, il mese si apre in positivo. Piazza Affari lo guadagna lo 0,25 per cento. Spread ancora stabile. Milano – Borse 1 aprile. Il mese si è aperto in positivo per il Vecchio Continente. Un andamento che sembra essere condizionato anche dal valore dell’indice manifatturiero dell’Eurozona. Il Pmi è balzato dai 57,9 punti di febbraio ai 66,5 punti di marzo. Un trend sempre in linea con le attese, che potrebbe confermare una ripresa dell’economia. La speranza resta quella di un cambio di passo nella campagna vaccinale per poter far diminuire le restrizioni e consentire alla maggior parte delle attività di ritornare a correre. Borse 1 aprile, Piazza Affari in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021), il mese si apre in. Piazza Affari lo guadagna lo 0,25 per cento.ancora. Il mese si è aperto inper il Vecchio Continente. Un andamento che sembra essere condizionato anche dal valore dell’indice manifatturiero dell’Eurozona. Il Pmi è balzato dai 57,9 punti di febbraio ai 66,5 punti di marzo. Un trend sempre in linea con le attese, che potrebbe confermare una ripresa dell’economia. La speranza resta quella di un cambio di passo nella campagna vaccinale per poter far diminuire le restrizioni e consentire alla maggior parte delle attività di ritornare a correre., Piazza Affari in ...

Advertising

news_mondo_h24 : Borse 1 aprile, Milano in positivo. Spread stabile - nuovovolantino : Catalogo Carpisa 01 Aprile-Giugno 2021 [Borse: 01/04 - 01/06/2021]: Online il catalogo online Carpisa, con la nuova… - drvecchiato : RT @IICBerlino: ??È stata prorogata al 10 aprile la data di scadenza per partecipare al #bando indetto dal @Centro_libro per l'assegnazione… - IICBerlino : ??È stata prorogata al 10 aprile la data di scadenza per partecipare al #bando indetto dal @Centro_libro per l'asseg… - PaysDeLaTeranga : eccole finalmente arrivate ???? disponibili dal 6 aprile , le nuove borse estive ?? Colore , Wax ed Ecopelle ?? Un… -