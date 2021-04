Bamberg-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) La Dinamo Sassari scenderà in campo oggi alle 20.00 per il quarto match delle top-16 di basketball Champions League che la vedrà impegnata, fuori casa, contro i tedeschi del Brose Bamberg. Gli isolani hanno solo un risultato a disposizione: vincere. Avendo già perso i primi tre incontri del girone, infatti, in caso di sconfitta il sodalizio sardo sarebbe matematicamente fuori dalla competizione continentale targata FIBA. Il Bamberg, nell’ultimo turno, ha perso contro il Cez Nymburk e in caso di sconfitta con Sassari, sarebbe a sua volta estromesso dalla competizione. E’ chiaro, dunque, che ambedue i sodalizi giocheranno con il coltello tra i denti per provare a coltivare ancora qualche piccolo chance di passaggio del turno. L’incontro ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Lascenderà in campoalle 20.00 per il quarto match delle top-16 diballche la vedrà impegnata, fuori casa, contro i tedeschi del Brose. Gli isolani hanno solo un risultato a disposizione: vincere. Avendo già perso i primi tre incontri del girone, infatti, in caso di sconfitta il sodalizio sardo sarebbe matematicamente fuori dalla competizione continentale targata FIBA. Il, nell’ultimo turno, ha perso contro il Cez Nymburk e in caso di sconfitta con, sarebbe a sua volta estromesso dalla competizione. E’ chiaro, dunque, che ambedue i sodalizi giocheranno con il coltello tra i denti per provare a coltivare ancora qualche piccolo chance di passaggio del turno. L’incontro ...

