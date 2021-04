Avanti un altro, il concorrente vince 175.000 euro da Bonolis (Di giovedì 1 aprile 2021) Avanti un altro, colpo grosso nello show di Paolo Bonolis, un concorrente vince 175.000 euro, tutti rimangono con il fiato sospeso. Avanti un altro, vinti 175.000 euro nel programma la grande performance di Daniele (Mediaset Play)Nello show Avanti un altro di Paolo Bonolis il concorrente ha fatto un bel bottino nell’ultima puntata. Sono passati due anni dall’ultima volta in cui è c’è stato l’all-in. Il concorrente Daniele, è riuscito nell’impresa, ha conquistato la sedia del campione sin dall’inizio della puntata per poi rimanerci in sella proprio per aver raggiunto la somma dei 75.000 euro. Nel corso della serata sono ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021)un, colpo grosso nello show di Paolo, un175.000, tutti rimangono con il fiato sospeso.un, vinti 175.000nel programma la grande performance di Daniele (Mediaset Play)Nello showundi Paoloilha fatto un bel bottino nell’ultima puntata. Sono passati due anni dall’ultima volta in cui è c’è stato l’all-in. IlDaniele, è riuscito nell’impresa, ha conquistato la sedia del campione sin dall’inizio della puntata per poi rimanerci in sella proprio per aver raggiunto la somma dei 75.000. Nel corso della serata sono ...

