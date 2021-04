Atp 1000 Miami, Sinner vince contro Bublik e vola in semifinale: traguardo raggiunto con un anno di anticipo su Federer. Ora incontra Agut (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non sei umano, amico. Hai 15 anni e giochi così?”. È con queste parole che il kazako Bublik si è complimentato con Jannik Sinner al termine della sfida dei quarti di finale a Miami, primo Masters 1000 della stagione. Il 19enne azzurro ha infatti trionfato per 7-6 6-4, regalandosi la prima semifinale in un torneo di questo livello, alla sua prima partecipazione in Florida. Ora l’altoatesino attende lo spagnolo Roberto Bautista Agut, vittorioso sul numero 2 del mondo Daniil Medvedev. Quella contro Bublik è stata un’altra partita di grande livello da parte di Sinner, soprattutto dal punto di vista mentale. contro il numero 42 del mondo, il giovane di San Candido ha dovuto infatti recuperare un break di svantaggio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non sei umano, amico. Hai 15 anni e giochi così?”. È con queste parole che il kazakosi è complimentato con Jannikal termine della sfida dei quarti di finale a, primo Mastersdella stagione. Il 19enne azzurro ha infatti trionfato per 7-6 6-4, regalandosi la primain un torneo di questo livello, alla sua prima partecipazione in Florida. Ora l’altoatesino attende lo spagnolo Roberto Bautista, vittorioso sul numero 2 del mondo Daniil Medvedev. Quellaè stata un’altra partita di grande livello da parte di, soprattutto dal punto di vista mentale.il numero 42 del mondo, il giovane di San Candido ha dovuto infatti recuperare un break di svantaggio in ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI, SINNER IN SEMIFINALE BATTUTO IN DUE SET BUBLIK (7-6, 6-4) ??… - WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - Bapt_4_4 : RT @Eurosport_FR: Medvedev ne remportera le Masters 1000 de Miami : le Russe a subi la loi de Bautista (6-4, 6-2) en quart de finale #HomeO… - Eurosport_FR : Medvedev ne remportera le Masters 1000 de Miami : le Russe a subi la loi de Bautista (6-4, 6-2) en quart de finale… - perchetendenza : 'Bautista Agut': Perché ha battuto 6-4, 6-2 Daniil Medvedev e si è qualificato per la semifinale dell'Atp Masters 1… -