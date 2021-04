AstraZeneca | ad Italia | “Nostro vaccino sicuro | ora serve fiducia”

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Il tema dellami preoccupa davvero molto. Ci sono due cose essenziali. Bisogna fidarsi della scienza e dei dati. Sempre più persone si stanno vaccinando anche incone questo credo sia importante: queste persone si ricorderanno di questo. Ed è importante per frenare l’elevata emotività che c’è stata nelle ultime settimane”. Così al Giornale Lorenzo Wittum, ad per l’dell’azienda farmaceutica anglo-svedese, dopo che l’Ema ha scagionato ildai rischi di trombosi. “L’ultimo parere Ema – afferma – conferma la sicurezza del. L’agenzia si è espressa di nuovo per ribadire che non ci sono evidenze che supportino restrizioni nell’utilizzo del. È importante poi vedere come si sta comportando il ...

Follonica : "Molti comuni un po' in tuttahanno attivato un progetto per aiutare le persone ...è utilizzabile anche da chi aspira ad essere una "riserva" per il vaccino Vaxzevria (ex)...... Gallina, ritenuta una dei principali artefici dei contratti dell'Ue con i vari Pfizer, Moderna,e J&J, avrebbe partecipato a un evento dell'Aspen Institutedel 22 marzo scorso. L'...(red.) Nella giornata di oggi, giovedì 1 aprile, in Italia sono in arrivo altre 1,8 milioni di dosi di vaccino anti-Covid tra AstraZeneca (1,3 milioni) e Moderna (500 mila). E queste si sommano al ...Nel dettaglio sono 10.018.265 le dosi di vaccino somministrato, l’89,1% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le ...