Approfitta della somiglianza con la madre positiva e va a fare il tampone al suo posto: denunciate (Di giovedì 1 aprile 2021) Un'incredibile caso di disonestà per riuscire a risultare negativa al tampone per il Covid. Protagoniste due donne a Trieste: la prima avrebbe mandato la figlia, sfruttando la forte somiglianza, a ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Un'incredibile caso di disonestà per riuscire a risultare negativa alper il Covid. Protagoniste due donne a Trieste: la prima avrebbe mandato la figlia, sfruttando la forte, a ...

Advertising

_foreveryoung95 : RT @SonoElfo: Italian culture is dire 'vuoi anche una fetta di culo?' quando qualcuno si approfitta della tua gentilezza. - globalistIT : - babylimone : RT @Droghiera: Italian culture is dire 'vuoi anche una fetta di culo?' quando qualcuno si approfitta della tua gentilezza. - infoitscienza : Approfitta della primavera per scoprire le offerte Amazon - BrighiFeltrin : ?Hai voglia di rinnovamento? Approfitta della primavera! Da noi trovi soluzioni su misura e spunti per ogni cambiam… -