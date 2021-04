Agente Elmas: «Vale 30-40 milioni ma è felice al Napoli ed ha un lungo contratto» (Di giovedì 1 aprile 2021) George Gardi, Agente di Eljif Elmas, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del giocatore del Napoli George Gardi, Agente di Eljif Elmas, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del giocatore del Napoli. Le sue parole. «È a suo agio come mezzala sinistra, ma non vorrei che la sua duttilità tattica gli vada contro. Il Napoli in rosa ha un gioiello: uno come lui Vale 30-40 mln sul mercato. Futuro? È contento in azzurro, ha un contratto fino al 2025». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) George Gardi,di Eljif, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del giocatore delGeorge Gardi,di Eljif, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del giocatore del. Le sue parole. «È a suo agio come mezzala sinistra, ma non vorrei che la sua duttilità tattica gli vada contro. Ilin rosa ha un gioiello: uno come lui30-40 mln sul mercato. Futuro? È contento in azzurro, ha unfino al 2025». Leggi su Calcionews24.com

