Turismo | apre nella capitale il Doubletree by Hilton Rome Monti

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Hnh Hospitality, tra i primi operatori alberghieri indipendenti italiani, e Reale Immobili spa, la società immobiliare di Reale Group, annunciano l'apertura per il 7 aprile del nuovo Doubletree By Hilton Rome Monti, in piazza dell'Esquilino nel cuore della Città Eterna. L'edificio, di proprietà di Reale Immobili, è stato trasformato in un prestigioso hotel, per una clientela business e leisure. L'hotel, che opererà sotto il rinomato brand internazionale Doubletree by Hilton, è stato oggetto di una completa riqualificazione e restyling, a cura dello studio Thdp, specializzato in architettura e interior design per alberghi, che ha creato un'oasi verde in città.

