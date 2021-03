Trasporto aereo e pandemia. La ricetta di Troncone (ADR) per superare la crisi (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Aeroporti di Roma si pone ora l’obiettivo di attivare uno schema più esteso di protocolli di viaggio basati sui controlli pre-partenza, differente a seconda dei vari flussi di traffico, nonché la rimozione del vincolo sulle motivazioni di viaggio al fine di riattivare il Trasporto aereo e sostenere la ripresa del settore turistico, in vista della stagione estiva 2021”. È l’impegno proposto dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma (ADR), Marco Troncone, nel corso dell’audizione di oggi alla commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di ripresa del Trasporto aereo, tra i comparti più colpiti dalla pandemia. GLI IMPATTI DELLA pandemia Il sistema aeroportuale di Roma “Leonardo da Vinci” è rimasto, nonostante le ricadute negative della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Aeroporti di Roma si pone ora l’obiettivo di attivare uno schema più esteso di protocolli di viaggio basati sui controlli pre-partenza, differente a seconda dei vari flussi di traffico, nonché la rimozione del vincolo sulle motivazioni di viaggio al fine di riattivare ile sostenere la ripresa del settore turistico, in vista della stagione estiva 2021”. È l’impegno proposto dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma (ADR), Marco, nel corso dell’audizione di oggi alla commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di ripresa del, tra i comparti più colpiti dalla. GLI IMPATTI DELLAIl sistema aeroportuale di Roma “Leonardo da Vinci” è rimasto, nonostante le ricadute negative della ...

Advertising

PensioniOggi : Trasporto Aereo, Neutralizzate le retribuzioni durante la pandemia - Sardegnolo1 : RT @MarcoRizzoPC: Ora a Roma davanti al MISE coi lavoratori del trasporto aereo. - FrancescoLopane : RT @AndreaGiuricin: Ora in diretta per discutere di #Alitalia e trasporto #aereo su @MediasetTgcom24 - AndreaGiuricin : Ora in diretta per discutere di #Alitalia e trasporto #aereo su #Tgcom24 Gruppo Mediaset - SecchiElias : RT @AndreaGiuricin: Ora in diretta per discutere di #Alitalia e trasporto #aereo su @MediasetTgcom24 -