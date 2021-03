Trasporti: P.Chigi, proroga a 30/6 termine per documento unico auto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Tra le misure in materia di Trasporti approvate oggi in Consiglio dei ministri c'è la "proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'entrata a regime del documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro automobilistico (PRA). Lo slittamento consente di perfezionare le procedure telematiche relative ai veicoli adibiti al trasporto delle merci e agli autobus, sottoposti a particolari normative di settore, e di completare la fase di rodaggio di tutte le procedure". Lo comunica Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Tra le misure in materia diapprovate oggi in Consiglio dei ministri c'è la "di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'entrata a regime delper la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registromobilistico (PRA). Lo slittamento consente di perfezionare le procedure telematiche relative ai veicoli adibiti al trasporto delle merci e aglibus, sottoposti a particolari normative di settore, e di completare la fase di rodaggio di tutte le procedure". Lo comunica Palazzo

Advertising

TV7Benevento : Trasporti: P.Chigi, proroga a 30/6 termine per documento unico auto... - rita48802996 : @Palazzo_Chigi ma faccia controllare e basta con queste chiusure che non c’entrano nulla.Tenete sotto controllo gli… - michele_granzo : @alex1x9x9x7 @WalterCasiddu @micheleboldrin @Palazzo_Chigi @robersperanza senza basi scientifiche perché lei non ha… - WalterCasiddu : Abbiamo speso piùdi 100 miliardi di euro per la pandemia e #Draghi @Palazzo_Chigi viene a dirci che le superiori no… - PerezPierpaolo : @Palazzo_Chigi @robersperanza Presidente ha ammesso che il problema contagi sono sopratutto i trasporti. installiam… -