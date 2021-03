Transizione ecologica | i progetti di Legambiente di G Nespoli

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (di Giulio) Lacomincia a prendere forma. Almeno neipresentati daper 10 aree simbolo e da una coalizione di associazioni ecologiste per la trasformazione delle città. I suggerimenti avanzati dariguardano zone anche recentemente al centro di polemiche per le conseguenze sanitarie dell’impatto ambientale. Il primo è la creazione di un distretto dell’innovazione industriale green a Taranto e Brindisi. Si va dalle bonifiche dei territori inquinati allo sviluppo di eolico offshore, solare fotovoltaico e termodinamico nelle aree dismesse; dai forni elettrici per produrre acciaio alimentati con idrogeno verde a un piano di formazione delle nuove competenze lavorative. Il secondo è un intervento sulla Pianura padana, l’area più ...

Il primo nemico delle energie rinnovabili è la burocrazia e anche in questo senso "il ministero per la Transizione ecologica sarà determinante, agendo sia sulla leva di investimenti pubblici produttiv ...