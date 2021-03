Tommaso Zorzi gongola | “Godo nel leggere i dati di ascolto dei miei programmi” FOTO

(Di mercoledì 31 marzo 2021)e iAuditel delle trasmissioni a cui partecipa Nel nuovo numero di Libero di lunedì era presente una lunga intervista a, vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il giornalista Fabrizio Biasin ha raccolto le confessioni del rampollo meneghino che ha detto di essere un vero e proprio share-addicted e di svegliarsi proprio per leggerli in anteprima. “Ho la sveglia alle 10.20 del mattino, giusta giusta perdideimolto neldie l’Isola dei Famosi 15 funziona per merito mio, di Ilary, di Elettra, di Iva… Io contribuisco molto in ambito social. Tutto quello che ...

Giacomo Urtis difendeda Akash Kumar e la querelle sul colore degli occhi (e non solo). Tra le pagine dell'ultimo numero di Novella 2000 , il chirurgo dei vip parla del presunto intervento che avrebbe fatto l'...La conduttrice è Ilary Blasi, mentre come opinionisti sono stati scelti Iva Zanicchi,ed Elettra Lamborghini. La cantante era stata ingaggiata come concorrente ma è risultata positiva ...Dopo la lite che ha sancito l'allontanamento, Giulia Salemi torna a parlare di Tommaso Zorzi. Poi sull'amicizia con Dayane ...Dayane Mello in un nuovo programma Mediaset? La modella brasiliana sarebbe in trattative per un nuovo show: cosa sappiamo.