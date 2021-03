Spie russe in action (e beccate). Il governo Draghi non chiude gli occhi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri sera un capitano di fregata della Marina italiana e un militare russo in servizio presso l’ambasciata di Roma sono stati sorpresi in flagranza di reato e fermati per spionaggio. L’accusa: l’ufficiale italiano stava consegnando documenti in cambio di denaro. Il capitano di fregata, arrestato, sarebbe stato in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, il quartier generale della nostra Difesa, da cui avrebbe avuto accesso a materiale relativo all’Italia ma anche alla Nato. Si sta valutando, invece, la posizione giuridica del militare russo alla luce del suo status diplomatico. A rivelarlo è Repubblica, che parla “episodio gravissimo” che “mostra come anche il nostro Paese sia coinvolto nella nuova strategia offensiva russa. Oltre alle attività di influenza denunciate negli ultimi anni, come le campagne di disinformazione lanciate su profili social anonimi e le notizie diffuse ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri sera un capitano di fregata della Marina italiana e un militare russo in servizio presso l’ambasciata di Roma sono stati sorpresi in flagranza di reato e fermati per spionaggio. L’accusa: l’ufficiale italiano stava consegnando documenti in cambio di denaro. Il capitano di fregata, arrestato, sarebbe stato in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, il quartier generale della nostra Difesa, da cui avrebbe avuto accesso a materiale relativo all’Italia ma anche alla Nato. Si sta valutando, invece, la posizione giuridica del militare russo alla luce del suo status diplomatico. A rivelarlo è Repubblica, che parla “episodio gravissimo” che “mostra come anche il nostro Paese sia coinvolto nella nuova strategia offensiva russa. Oltre alle attività di influenza denunciate negli ultimi anni, come le campagne di disinformazione lanciate su profili social anonimi e le notizie diffuse ...

