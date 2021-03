Sgarbi | bufera dopo la visita in Sardegna | “Vergogna”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le polemiche ormai sono di casa quando di mezzo c’è Vittorio. Il critico d’arte e politico recentemente si è recato in, ma un particolare non è andato giù… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi bufera

BlogLive.it

Il maxi concorsone svolto alla fine dello scorso anno e che ha permesso a 'capre e cavoli', soprattutto 'capre' come dirette l'onorevole, di trovare un posto fisso in Regione Lazio o qualche ...E sotto il suo post Facebook si è scatenata la: 'Iscritto nella lista dei furbi. Era lo ... così lo hanno definito in molti sul web, che ha scatenato anche la reazione di Vittorio, che ...Un giro di assunzioni a dir poco vergognoso. Zingaretti ha chiamato i suoi per decidere se annullare tutte le "chiamate" fatte in Regione ALLUMIERE - Sul sin ...Bufera tra le due istituzioni: il dirigente si dissocia con una lettera Martini: «Comportamento di tipo fascista. Ero in buona fede» ...