Regole per far volare un Drone; quale si può usare liberamente? (Di mercoledì 31 marzo 2021) I droni hanno spopolato in questi ultimi anni come giocattoli divertenti ma anche come dispositivi indispensabili per lavoro, in particolare per chi fa fotografia, per chi effettua molte riprese aeree o per chi vuole sorvegliare un posto o un determinato terreno. I droni sono a tutti gli effetti degli aeromobili e devono quindi rispettare un preciso regolamento europeo, che prevede anche attestati di volo: chi sgarra o pensa di poter subito pilotare un Drone sbaglia di grosso e rischia, in caso d'incidente, di dover pagare tutti i danni. Nella seguente guida faremo un riassunto di tutte le Regole per i droni, così da poterci divertire in sicurezza e, in caso di esigenze lavorative, procurarci tutto il necessario per poter usare un Drone liberamente senza incappare in procedimenti illegali. LEGGI ANCHE ...

