Qual. Mondiali 2022, l'Italia vince in Lituania. Mancini: "Successo importante" Qualificazioni Mondiali 2022, Lituania-Italia 0-2: terza vittoria consecutiva per gli Azzurri. VILNIUS (Lituania) – Qualificazioni Mondiali 2022, Lituania-Italia 0-2. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Mancini in questa competizione. Azzurri in terza al gruppo. (I risultati e le classifiche) Qualificazioni Mondiali 2022, Lituania-Italia 0-2: terza vittoria per gli Azzurri Lituania-Italia 0-2 Marcatori: 48? Sensi, 90'+4 rig. Immobile Lituania (4-1-4-1): Svekauskas; Mikoliunas (74? Gaspuitis), Girdvainis, Beneta, Vaitkunas; Simkus (83? Petravicius); Novikovas, Dapkus, Slivka, Siregedas (58? ...

