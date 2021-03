Progetto ‘Dopo di noi’, a Roma nuove case per disabili gravi (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Quello che sta nascendo nel Lazio è molto importante. Una rete di immobili ospiterà, grazie alla famiglie e alle associazioni, persone che hanno gli stessi diritti di tutti di vivere la propria vita al meglio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Quello che sta nascendo nel Lazio è molto importante. Una rete di immobili ospiterà, grazie alla famiglie e alle associazioni, persone che hanno gli stessi diritti di tutti di vivere la propria vita al meglio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

nzingaretti : Questa è una delle 23 unità immobiliari del progetto residenziale “Dopo di noi” della @RegioneLazio, una rete di st… - CarloCalenda : Se invece di fare il sovranista avessi appoggiato il progetto di vendita a Lufthansa ora non saremmo in questa peno… - PaoloGentiloni : Il #25marzo 1957 con i Trattati di Roma nasceva la #UE. Ho un bel ricordo dei 60 anni in #Campidoglio. Dopo la cris… - blogsicilia : #notizie #sicilia Progetto 'Dopo di noi', a Roma nuove case per disabili gravi - - Ilchiostroweb : RT @nzingaretti: Questa è una delle 23 unità immobiliari del progetto residenziale “Dopo di noi” della @RegioneLazio, una rete di strutture… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto ‘Dopo Cisco, Comunità di Sant'Egidio e fio.PSD: primi risultati del progetto Housing First a Roma Fortune Italia