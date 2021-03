Origine del Covid | ora l’Oms mette in dubbio il rapporto Oms

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Un capolavoro di disorganizzazione mondiale.se la prende conper l’indagine delsull’del. “Anche se la squadra” di esperti delmandati in Cina “ha concluso che una fuoriuscita da un laboratorio sia l’ipotesi meno probabile, questa richiede ulteriori indagini, potenzialmente con nuove missioni che includano esperti specializzati, che sono pronto a dispiegare”. E’ quanto dichiarato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’etiope Adhanom Ghebreyesus. Ildelsull’delha infatti inviato i propri esperti in Cina per appurare come e da dove ha iniziato a diffondersi il virus che da oltre anno sta ...