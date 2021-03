Ora Modello Draghi anche per la Rai (Di mercoledì 31 marzo 2021) In un lungo retroscena, il quotidiano “La Stampa” racconta come il governo Draghi sia al lavoro sul dossier Rai, in vista del cambio dei vertici. Della questione si starebbero occupando il sottosegretario Garofoli, il capo di gabinetto di Palazzo Chigi Funiciello, il direttore generale del Mef Rivera e il ministro Giorgetti. A loro e al presidente Draghi rivolgo, quindi, il mio invito a non perdere altro tempo, dopo che i ritardi dei presidenti delle Camere sulla pubblicazione dell’avviso per selezionare i nuovi consiglieri hanno di fatto regalato all’attuale Cda scaduto il potere di decidere i palinsesti anche per il prossimo anno. I delegati di Draghi intervengano su alcune questioni fondamentali, che a questo punto ricadono nella piena responsabilità di questo governo. 1) Stop immediato alla lottizzazione e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) In un lungo retroscena, il quotidiano “La Stampa” racconta come il governosia al lavoro sul dossier Rai, in vista del cambio dei vertici. Della questione si starebbero occupando il sottosegretario Garofoli, il capo di gabinetto di Palazzo Chigi Funiciello, il direttore generale del Mef Rivera e il ministro Giorgetti. A loro e al presidenterivolgo, quindi, il mio invito a non perdere altro tempo, dopo che i ritardi dei presidenti delle Camere sulla pubblicazione dell’avviso per selezionare i nuovi consiglieri hanno di fatto regalato all’attuale Cda scaduto il potere di decidere i palinsestiper il prossimo anno. I delegati diintervengano su alcune questioni fondamentali, che a questo punto ricadono nella piena responsabilità di questo governo. 1) Stop immediato alla lottizzazione e ...

Advertising

DPCgov : Un modello 3D del volume crostale in cui si è generato il #TerremotoCentroItalia nel 2016: ??2.500 km2 ?? 10-15km… - Anna586230 : RT @Michele_Anzaldi: Ora Modello Draghi anche per la Rai - Michele_Anzaldi : Ora Modello Draghi anche per la Rai - Michele_Anzaldi : RT @HuffPostItalia: Ora Modello Draghi anche per la Rai - ReStartABDAC : RT @DPCgov: Un modello 3D del volume crostale in cui si è generato il #TerremotoCentroItalia nel 2016: ??2.500 km2 ?? 10-15km di profondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Modello Ora Modello Draghi anche per la Rai È l'unico modo per portare il Modello Draghi anche nel servizio pubblico. A garantire davvero pluralismo e competenza in azienda, alla luce del tetto agli stipendi, potrebbe infatti essere un alto ...

Vaccino Covid, perché le campagne di Ungheria e Serbia funzionano meglio (e non sono replicabili in Europa) ... molti segreti e quasi nessun impianto: Mosca deve importare il suo vaccino Figliuolo: "Ora in ... Si tratta di un modello impossibile replicabile nel resto d'Europa. Lo sarebbe anche se in futuro l'...

Ora Modello Draghi anche per la Rai L'HuffPost Ora Modello Draghi anche per la Rai In un lungo retroscena, il quotidiano “La Stampa” racconta come il governo Draghi sia al lavoro sul dossier Rai, in vista del cambio dei vertici. Della questione si starebbero occupando ...

Ortago, consegne a casa in 12 ore: l’e-commerce della frutta in Veneto Frutta e verdura fresche consegnate a domicilio: nasce Ortago, il primo Ecommerce con logistica integrata in Veneto ...

È l'unico modo per portare ilDraghi anche nel servizio pubblico. A garantire davvero pluralismo e competenza in azienda, alla luce del tetto agli stipendi, potrebbe infatti essere un alto ...... molti segreti e quasi nessun impianto: Mosca deve importare il suo vaccino Figliuolo: "in ... Si tratta di unimpossibile replicabile nel resto d'Europa. Lo sarebbe anche se in futuro l'...In un lungo retroscena, il quotidiano “La Stampa” racconta come il governo Draghi sia al lavoro sul dossier Rai, in vista del cambio dei vertici. Della questione si starebbero occupando ...Frutta e verdura fresche consegnate a domicilio: nasce Ortago, il primo Ecommerce con logistica integrata in Veneto ...