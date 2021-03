Morti di Covid "spalmati"? Musumeci non molla: "Terrò l'interim alla Salute fin quando servirà" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Altro che dimissioni. Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, ha annunciato che terrà l'interim alla Sanità. La giunta è rimasta travolta dallo scandalo dell'assessore Rezza. che si è dimesso per i presunti dati falsi sui positivi e i Morti per Covid nell'isola (le persone intercettate nell'inchiesta parlavano di "spalmare" i dati si più giorni per non rischiare che la Sicilia finisse in zona rossa a causa dei suoi numeri). e la sinistra chiedeva un passo indietro dello stesso Musumeci, che invece resiste, pur accettando le dimissioni dell'indagato Rezza. "Terrò l'interim alla Sanità fin quando lo riTerrò opportuno. Andremo avanti senza tregua". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Altro che dimissioni. Nello, governatore della Regione Sicilia, ha annunciato che terrà l'Sanità. La giunta è rimasta travolta dallo scandalo dell'assessore Rezza. che si è dimesso per i presunti dati falsi sui positivi e ipernell'isola (le persone intercettate nell'inchiesta parlavano di "spalmare" i dati si più giorni per non rischiare che la Sicilia finisse in zona rossa a causa dei suoi numeri). e la sinistra chiedeva un passo indietro dello stesso, che invece resiste, pur accettando le dimissioni dell'indagato Rezza. "l'Sanità finlo riopportuno. Andremo avanti senza tregua". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

