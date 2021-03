Masters1000 Miami, Jannik Sinner doma l’imprevedibile Bublik e irrompe in semifinale! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quando si sono incrociati a rete per il saluto al termine della partita, Alexander Bublik ha detto poche, semplici parole a Jannik Sinner, parole che in tanti nel circuito ATP hanno dentro: “Tu non sei umano”. A 19 anni e 7 mesi il 19enne di San Candido conquista la semifinale del Master 1000 di Miami, la prima di questa caratura, contro un avversario mai facile da affrontare per la sua imprevedibilità e creatività. Alla fine però è venuto a galla il gran talento dell’azzurro, partendo sotto nel punteggio in entrambe le frazioni ma chiudendo poi sul 7-6 6-4, riportando un italiano in semifinale a Miami dopo quattro anni di distanza: l’ultimo fu Fabio Fognini. Ora si attende il prossimo avversario, uno tra Daniil Medvedev e Roberto Bautista Agut. L’avvio di partita vede Jannik partire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quando si sono incrociati a rete per il saluto al termine della partita, Alexanderha detto poche, semplici parole a, parole che in tanti nel circuito ATP hanno dentro: “Tu non sei umano”. A 19 anni e 7 mesi il 19enne di San Candido conquista la semifinale del Master 1000 di, la prima di questa caratura, contro un avversario mai facile da affrontare per la sua imprevedibilità e creatività. Alla fine però è venuto a galla il gran talento dell’azzurro, partendo sotto nel punteggio in entrambe le frazioni ma chiudendo poi sul 7-6 6-4, riportando un italiano in semifinale adopo quattro anni di distanza: l’ultimo fu Fabio Fognini. Ora si attende il prossimo avversario, uno tra Daniil Medvedev e Roberto Bautista Agut. L’avvio di partita vedepartire ...

Advertising

Gallo9Modazza : RT @OA_Sport: Masters1000 Miami, Jannik #Sinner doma l’imprevedibile Bublik e irrompe in semifinale! #MiamiOpen - AlePassanti : RT @OA_Sport: Masters1000 Miami, Jannik #Sinner doma l’imprevedibile Bublik e irrompe in semifinale! #MiamiOpen - OA_Sport : Masters1000 Miami, Jannik #Sinner doma l’imprevedibile Bublik e irrompe in semifinale! #MiamiOpen - giovafilareti : RT @gippu1: E intanto Jannik #Sinner raggiunge la sua prima semifinale Masters1000 proprio a Miami, come anche due suoi discreti colleghi.… - iustoemilio : RT @gippu1: E intanto Jannik #Sinner raggiunge la sua prima semifinale Masters1000 proprio a Miami, come anche due suoi discreti colleghi.… -