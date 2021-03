Manchester City | Messi è quasi utopia Anche Lukaku nella lista per sostituire Aguero

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilsi candida come protagonista assoluto della prossima finestra di calciomercato . In un periodo nero per i club calcistici,in ginocchio dalla pandemia di coronavirus che ne ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - SkySport : ?? KUN AGUERO AI SALUTI Che fine hanno fatto i suoi primi compagni al Manchester City? Tre di loro giocano in Itali… - tuttosport : #Guardiola elogia #Aguero: 'Insostituibile, il migliore di sempre al City' - sportli26181512 : Manchester City: Rodri sull'addio di Aguero VIDEO: Il centrocampista spagnolo del Manchester City, Rodri:...… - bennygiardina : Gundogan si porta a 14 gol nel 2021 tra Manchester City e Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Ilsi candida come protagonista assoluto della prossima finestra di calciomercato . In un periodo nero per i club calcistici, messi in ginocchio dalla pandemia di coronavirus che ne mina ...Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista ancora una volta Sergio Aguero. L'argentino dirà addio ala fine stagione ed è ingaggiabile a costo zero 'La Juventus si è portata avanti e ha contattato l'entourage vista la notizia dell'addio al. Da qui a dire che lo ...Liam Delap, figlio di Rory, ex bandiera ed ora allenatore dello Stoke City, è nel mirino del Real Madrid, secondo quanto riportato dal Daily Star. Il diciottenn ...Prosegue senza intoppi il cammino della Nazionale italiana di calcio nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022, con gli azzurri capaci di sconfiggere la Lituania per 2-0, grazie alle reti di Stefano Sensi ...