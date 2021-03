Lava le scarpe da ginnastica in lavatrice ma qualcosa è andato storto… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un piccolo ma esilarante incidente casalingo. Una coppia ritira dalla Lavatrice le scarpe da ginnastica di lui, appena levate. Il risultato però non è quello sperato, perché invece di essere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un piccolo ma esilarante incidente casalingo. Una coppia ritira dallatrice ledadi lui, appena levate. Il risultato però non è quello sperato, perché invece di essere ...

Advertising

donat_16 : RT @Franciscktrue: @GiancarloMoroni @bioccolo Nella loro idea di mondo, il lavoratore si sposta ogni mattina in auto da un quartiere dormit… - bioccolo : RT @Franciscktrue: @GiancarloMoroni @bioccolo Nella loro idea di mondo, il lavoratore si sposta ogni mattina in auto da un quartiere dormit… - Franciscktrue : @GiancarloMoroni @bioccolo Nella loro idea di mondo, il lavoratore si sposta ogni mattina in auto da un quartiere d… - gianlucawho : raga non state a sbattervi: se il vostro coinqui non lava i piatti rompete due uova nelle sue scarpe e avete risolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lava scarpe Lava le scarpe da ginnastica in lavatrice ma qualcosa è andato storto… Un piccolo ma esilarante incidente casalingo. Una coppia ritira dalla lavatrice le scarpe da ginnastica di lui, appena levate. Il risultato però non è quello sperato, perché invece di essere perfettamente pulite si sono totalmente distrutte. Mentre l'uomo le indossa per capire se si ...

Che prezzi Amazon oggi! Videoproiettore Epson - 23%, Adobe Creative Cloud 199?, TV 65' TCL 4K 649?, Ecovacs, Echo Show, Echo Dot, più ... ... Barriere virtuali 299.98 ? Compra ora - 26% Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava,...90? a 199,00? , Standard da 773? a 529? ! - 47% Clarks Vennor Walk, Scarpe Stringate Derby Uomo, ...

Lava le scarpe da ginnastica in lavatrice ma qualcosa è andato storto Il Messaggero Un piccolo ma esilarante incidente casalingo. Una coppia ritira dalla lavatrice leda ginnastica di lui, appena levate. Il risultato però non è quello sperato, perché invece di essere perfettamente pulite si sono totalmente distrutte. Mentre l'uomo le indossa per capire se si ...... Barriere virtuali 299.98 ? Compra ora - 26% Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o,...90? a 199,00? , Standard da 773? a 529? ! - 47% Clarks Vennor Walk,Stringate Derby Uomo, ...