L’assegno unico è legge: cos’è e come funzionerà il contributo per le famiglie con figli a carico (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’assegno unico universale per i figli diventerà realtà in Italia dopo che il Senato ieri ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che delega il governo italiano a istituirlo. La legge, già approvata dalla Camera all’unanimità lo scorso luglio, a Palazzo Madama ha ricevuto 227 voti favorevoli, 4 contrari e due astensioni. Il provvedimento fa parte del Family Act prevede e prevede che tutte le famiglie riceveranno, a partire da luglio, una quota media mensile di circa 250 euro, a seconda delle fasce di reddito, per ogni figlio a carico, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni (se studente o disoccupato). “È un giorno importante per il nostro Paese, perché è un giorno in cui il nostro Paese fa il primo passo per una riforma ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)universale per idiventerà realtà in Italia dopo che il Senato ieri ha dato il via libera definitivo al disegno diche delega il governo italiano a istituirlo. La, già approvata dalla Camera all’unanimità lo scorso luglio, a Palazzo Madama ha ricevuto 227 voti favorevoli, 4 contrari e due astensioni. Il provvedimento fa parte del Family Act prevede e prevede che tutte lericeveranno, a partire da luglio, una quota media mensile di circa 250 euro, a seconda delle fasce di reddito, per ognio a, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni (se studente o disoccupato). “È un giorno importante per il nostro Paese, perché è un giorno in cui il nostro Paese fa il primo passo per una riforma ...

Advertising

elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - matteorenzi : Vi aspetto alle 20 insieme ad @ElenaBonetti per una diretta sul #FamilyAct e sull’assegno unico e universale, a 500… - matteosalvinimi : ? Qui Senato, approvato l'ASSEGNO UNICO per i figli, passo concreto per aiutare davvero le mamma e i papà. Finalmen… - GAmS35658003 : @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi direttamente dal sito della camera 'Proposta di legge: DELRIO ed altri: '… - Marco_dreams : @Vito_Semeraro “L'assegno unico e universale avrà una parte fissa ed una parte variabile, questa a seconda del Redd… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assegno unico Assegno unico figli 2021: a quanto ammonta e chi ne ha diritto Corriere della Sera