In Svezia il Covid picchia duro: restrizioni fino al 3 maggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La terza ondata, in maniera non omogenea, sta comunque colpendo tutta l'Europa, a partire dalla Francia che ha appena varato un nuovo lockdown nazionale per tutto aprile. Anche in Svezia la situazione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) La terza ondata, in maniera non omogenea, sta comunque colpendo tutta l'Europa, a partire dalla Francia che ha appena varato un nuovo lockdown nazionale per tutto aprile. Anche inla situazione ...

Advertising

RaiNews : A. #Tegnell, epidemiologo di Stato svedese, a @RaiStudio24: bisogna essere attenti a esportare fra diversi Paesi i… - DiBozze : @borghi_claudio Anche Bolsonaro in Brasile ha detto che il covid e un'influenza e lo sta gestendo come la Svezia. - Davide19663174 : @filipporiccio1 @alessandricci Ah si l'Ungheria,Repubblica Ceca,Polonia,Francia,Svezia,Bulgaria tutte covid free No… - _CFerre_ : @sabrina__sf la gente vedendo i dati della Svezia dovrebbe stare più serena, sono dati non chiacchere, dunque si pu… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: A. #Tegnell, epidemiologo di Stato svedese, a @RaiStudio24: bisogna essere attenti a esportare fra diversi Paesi i modelli del… -