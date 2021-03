In arrivo il disco “Pinwheel” di Marco Rollo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fuori su tutte le piattaforme digitali il 2 aprile “Pinwheel”, il nuovo disco di Marco Rollo: un album che racconta i diversi “colori” dell’anima Una notte di questo anno terribilmente buio ho sentito il bisogno di ritornare alle origini. Seduto al piano ho iniziato a raccontarmi, a dipingere i colori che le vibrazioni delle corde… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fuori su tutte le piattaforme digitali il 2 aprile “”, il nuovodi: un album che racconta i diversi “colori” dell’anima Una notte di questo anno terribilmente buio ho sentito il bisogno di ritornare alle origini. Seduto al piano ho iniziato a raccontarmi, a dipingere i colori che le vibrazioni delle corde… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Federic52719810 : RT @livenoneflavia: Bene ma non benissimo. COSA SUCCEDE POPOLO? ANDIAMO AD ASCOLTARE @sangiovann1 che ha un disco d’oro e uno di platino… - altxove : RT @livenoneflavia: Bene ma non benissimo. COSA SUCCEDE POPOLO? ANDIAMO AD ASCOLTARE @sangiovann1 che ha un disco d’oro e uno di platino… - lehnstarxgod : RT @livenoneflavia: Bene ma non benissimo. COSA SUCCEDE POPOLO? ANDIAMO AD ASCOLTARE @sangiovann1 che ha un disco d’oro e uno di platino… - occhiferiti : RT @livenoneflavia: Bene ma non benissimo. COSA SUCCEDE POPOLO? ANDIAMO AD ASCOLTARE @sangiovann1 che ha un disco d’oro e uno di platino… - marygra86413321 : RT @livenoneflavia: Bene ma non benissimo. COSA SUCCEDE POPOLO? ANDIAMO AD ASCOLTARE @sangiovann1 che ha un disco d’oro e uno di platino… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo disco Annunciato l'atteso ritorno dei Masters At Work ... nonché con un disco appena assemblato. In merito a quest'ultima traccia, Dope ha spiegato che il ...musicale (se ci si può concedere questa licenza) non ci resta che aspettare con ansia l'arrivo delle ...

Ultimo, il nuovo singolo "Buongiorno Vita" in arrivo il 23 aprile Per Ultimo l'arrivo di questo nuovo singolo è un vero e proprio ritorno sulle scene, dopo un ...dimostrazione per i fan che per l'artista c'è molta carne al fuoco e che l'uscita di un nuovo disco è ...

In arrivo il disco “Pinwheel” di Marco Rollo Corriere Nazionale Europei Under 21, gli azzurri battono la Slovenia 4-0 e vanno ai quarti La squadra di Nicolato chiude la gara già nel primo tempo con le reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone, autore di una doppietta ...

Vienna impatta la serie con Bolzano Tornati in 5 contro 5, sono ancora i Foxes a rendersi pericolosi davanti a Starkbaum che riesce a salvarsi; il gol è nell’aria e arriva a poco più di un minuto dalla sirena: Miceli conquista un disco ...

... nonché con unappena assemblato. In merito a quest'ultima traccia, Dope ha spiegato che il ...musicale (se ci si può concedere questa licenza) non ci resta che aspettare con ansia l'delle ...Per Ultimo l'di questo nuovo singolo è un vero e proprio ritorno sulle scene, dopo un ...dimostrazione per i fan che per l'artista c'è molta carne al fuoco e che l'uscita di un nuovoè ...La squadra di Nicolato chiude la gara già nel primo tempo con le reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone, autore di una doppietta ...Tornati in 5 contro 5, sono ancora i Foxes a rendersi pericolosi davanti a Starkbaum che riesce a salvarsi; il gol è nell’aria e arriva a poco più di un minuto dalla sirena: Miceli conquista un disco ...