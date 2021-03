Il post Gattuso viene dalla Francia: De Laurentiis ha deciso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il nuovo nome per la panchina del Napoli è Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille capolista in Ligue 1. Un nuovo giorno, un nuovo pretendente alla panchina del Napoli. Quando mancano ancora dieci giornate alla conclusione della Serie A, la dirigenza azzurra continua a pensare al futuro senza Gattuso. Tutte le news sulla SERIE A e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il nuovo nome per la panchina del Napoli è Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille capolista in Ligue 1. Un nuovo giorno, un nuovo pretendente alla panchina del Napoli. Quando mancano ancora dieci giornate alla conclusione della Serie A, la dirigenza azzurra continua a pensare al futuro senza. Tutte le news sulla SERIE A e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

