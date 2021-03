Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato per autoriciclaggio

Advertising

fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - Agenzia_Ansa : La Virginia abolisce la pena di morte e diventa il primo Stato del sud a scaricare il boia. Il governatore Ralph No… - Piu_Europa : ?? Il governatore Cuomo ha da poco firmato la legge: anche lo Stato di #NewYork legalizza la cannabis. La patria del… - EffeScudata : Il Governatore della #Lombardia Attilio Fontana è ufficialmente indagato dalla Procura di Milano per autoriciclaggi… - doomboy : RT @giancarlogigli2: Salvini trova anche oggi il tempo di fare le solite ovvie,inutili dichiarazioni sulle riaperture del dopo Pasqua. Pros… -

Ultime Notizie dalla rete : governatore della

Altre 467 vittime Il segretario leghista ha poi blindato ilLombardia Attilio Fontana, indagato per autoriciclaggio e falsa dichiarazione in voluntary : 'Rinnovo la mia fiducia, mi ..." La Lombardia continuerà a essere zona rossa ancora per un po '", spiega illeghista ...così anticipata in attesa del monnisoraggio di venerdì prossimo l'ordinanza che il Ministro...Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese, e i governatori non potranno ... Nei giorni scorsi anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ...Lo scenario generale – al termine del doppio mandato di Luigi de Magistris (che intanto si presenterà candidato governatore in Calabria ... Volto storico della destra partenopea, Laboccetta da tempo ...