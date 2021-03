Haaland, zero gol in tre partite con la Norvegia: «Devo migliorare» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quando non segna fa più notizia: Haaland chiude col bottino di zero gol in tre partite con la Norvegia. Ecco le parole dell’attaccante Erling Braut Haaland ha chiuso la finestra dedicata alle nazionali con zero gol in tre partite. L’attaccante del Borussia Dortmund, dal ritiro della Norvegia, ha parlato così del suo score personale. Haaland – «Devo migliorare. Se vogliamo avere una possibilità di qualificarci, dobbiamo fare del nostro meglio. E parlando per me Devo vedere cosa posso fare di meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quando non segna fa più notizia:chiude col bottino digol in trecon la. Ecco le parole dell’attaccante Erling Brautha chiuso la finestra dedicata alle nazionali congol in tre. L’attaccante del Borussia Dortmund, dal ritiro della, ha parlato così del suo score personale.– «. Se vogliamo avere una possibilità di qualificarci, dobbiamo fare del nostro meglio. E parlando per mevedere cosa posso fare di meglio». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

mirra_giuseppe : @PaPaganini E nn fai uno sforzo e prendi haaland .... buooooo sti parametri zero poi nn gioca xche sempre infortunato.... - infoitsport : Zero gol in tre partite: Haaland non punge, ma la Norvegia vola grazie a Sorloth - tuttoatalanta : Zero gol in tre partite: Haaland non punge, ma la Norvegia vola grazie a Sorloth - cuoredialiante : Io ho la mia sul passaggio di Haaland al Borussia e la Juventus c'entra zero. La questione è una sola?????? - CriSici : @iINSIDER_ Non fanno haaland sto anno e Mbappè prossimo anno a zero ? -