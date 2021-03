"Ha smesso di farlo". Indiscrezioni dal carcere, la resa di Fabrizio Corona: "Abbiamo molta paura" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Aggiornamenti su Fabrizio Corona in carcere, che arrivano dal suo avvocato, Ivano Chiesa, che ha parlato in un'intervista a TeleLombardia. L'ex re dei paparazzi si trova in carcere dopo il ricovero in ospedale psichiatrico in seguito al tentativo di suicidio in diretta social e seguente rissa con gli agenti. In cella, aveva iniziato uno sciopero della fame. E ora il legale ha spiegato che Corona è ancora molto provato psicologicamente e che però ha deciso di seguire il consiglio del suo collaboratore, ovvero interrompere lo sciopero della fame. Una resa che, però, è la scelta migliore che potesse fare. Ivano Chiesa ha preferito non svelare dettagli circa i primi pasti dell'ex re dei paparazzi. Ma l'avvocato ha rimarcato che Corona si è convinto a ricominciare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Aggiornamenti suin, che arrivano dal suo avvocato, Ivano Chiesa, che ha parlato in un'intervista a TeleLombardia. L'ex re dei paparazzi si trova indopo il ricovero in ospedale psichiatrico in seguito al tentativo di suicidio in diretta social e seguente rissa con gli agenti. In cella, aveva iniziato uno sciopero della fame. E ora il legale ha spiegato cheè ancora molto provato psicologicamente e che però ha deciso di seguire il consiglio del suo collaboratore, ovvero interrompere lo sciopero della fame. Unache, però, è la scelta migliore che potesse fare. Ivano Chiesa ha preferito non svelare dettagli circa i primi pasti dell'ex re dei paparazzi. Ma l'avvocato ha rimarcato chesi è convinto a ricominciare a ...

Advertising

borghi_claudio : @bonnie379 @markets Questo tizio comprava e vendeva azioni per miliardi prendendo a prestito soldi per farlo. Ad un… - Ehciaone : @levixekian Da piccoli? Qualcuno ha smesso di farlo? ?? - camillaparkerrr : @bastaaveterotto No io ho smesso di farlo da 2 anni?? - angelica9_6 : -ancora con qualche bambola o vuole vedere come si mette lo smalto. Però c’era stato un periodo che per quei commen… - dany_grazia : RT @DonFabrizioC: Una pausa per una passeggiata fino al mio bar e un buon caffè ... ... la faccio tutte le mattine, anche adesso che siamo… -