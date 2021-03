Emilio Fede processo “fotoricatto”, la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello: condannato per tentata estorsione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva in maniera definitiva la condanna nei confronti di Emilio Fede, il giornalista e conduttore televisivo ex direttore tra i tanti del TG4 sulla rete Mediaset. Entriamo nell’ambito del processo ribattezzato nel tempo “fotoricatto“. La parola definitiva è stata messa nella giornata di ieri a Roma dalla Corte di Cassazione che ha condannato Emilio Fede per il reato di tentata estorsione, come riporta Il Fatto Quotidiano. Emilio Fede e il processo “fotoricatto”: i fotomontaggi a danno di Mauro Crippa Ripercorrendo a ritroso i fatti, bisogna andare indietro sulla linea temporale fermandoci al 2012, anno in cui secondo quanto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva in maniera definitiva la condanna nei confronti di, il giornalista e conduttore televisivo ex direttore tra i tanti del TG4 sulla rete Mediaset. Entriamo nell’ambito delribattezzato nel tempo ““. La parola definitiva è stata messa nella giornata di ieri a Roma dalladiche haper il reato di, come riporta Il Fatto Quotidiano.e il”: i fotomontaggi a danno di Mauro Crippa Ripercorrendo a ritroso i fatti, bisogna andare indietro sulla linea temporale fermandoci al 2012, anno in cui secondo quanto ...

Advertising

fattoquotidiano : Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece lice… - Corriere : Fotoricatto a dirigente Mediaset, la Cassazione conferma la condanna per Emilio Fede - serenel14278447 : Fotoricatto a dirigente Mediaset, la Cassazione conferma la condanna per Emilio Fede. Corriere della sera - iopunto67 : RT @fattoquotidiano: Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenzi… - tavano_anna : RT @fattoquotidiano: Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenzi… -