Documenti classificati a un ufficiale russo in cambio di denaro: arrestato un militare italiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi mentre l'ufficiale italiano cedeva all'altro dei Documenti 'classificati' in cambio di soldi Leggi su rainews (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi mentre l'cedeva all'altro dei' indi soldi

Advertising

RaiNews : Accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato - macaoita : RT @bioccolo: Perché non puoi lavorare in smartworking e devi rischiare il contagio in ufficio @claudiolurati ? Non lo so Sono solo 13 me… - Ben_keno0 : RT @bioccolo: Perché non puoi lavorare in smartworking e devi rischiare il contagio in ufficio @claudiolurati ? Non lo so Sono solo 13 me… - MarcoBatarea : RT @bioccolo: Perché non puoi lavorare in smartworking e devi rischiare il contagio in ufficio @claudiolurati ? Non lo so Sono solo 13 me… - GradCarre : RT @bioccolo: Perché non puoi lavorare in smartworking e devi rischiare il contagio in ufficio @claudiolurati ? Non lo so Sono solo 13 me… -