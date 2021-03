Denise Pipitone: storia e piste in 17 anni di misteri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone si riapre dopo 17 anni. La piccola di Mazara del Vallo , svanita nel nulla nel 2004 mentre giocava davanti a casa, potrebbe essere ricomparsa in Russia : ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il giallo sulla scomparsa disi riapre dopo 17. La piccola di Mazara del Vallo , svanita nel nulla nel 2004 mentre giocava davanti a casa, potrebbe essere ricomparsa in Russia : ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - elisammustdie : RT @opusmetricum: Tutti che 'il caso Denise Pipitone è il primo caso di cronaca che ricordo' deduco dunque che non solo i miei genitori han… - Libero_official : Denise Pipitone, ecco le foto di Olesya da ragazzina: è davvero lei? Giudicate voi -