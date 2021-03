Covid Sicilia, Regione: “Errore nei dati, i contagi sono 1.673” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid Sicilia oggi, ci sarebbe un Errore nei 2.904 nuovi casi comunicati oggi dalla Regione. “Purtroppo c’è stato un Errore nel computo dei dati connesso alla conseguente rimodulazione dello staff dopo quanto accaduto ieri (l’inchiesta sui dati falsi, ndr.) – spiega il dirigente della pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute Mario La Rocca -. Chi ha comunicato i dati non si è accorto di aver comunicato il totale dei tamponi positivi nel quale ci sono anche i tamponi di conferma: i reali nuovi positivi sono 1.673 in due giorni, assolutamente in linea con i giorni precedenti”. “Abbiamo tentato di comunicare i dati esatti al Ministero – ha aggiunto – ma la pagina era stata già ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021)oggi, ci sarebbe unnei 2.904 nuovi casi comunicati oggi dalla. “Purtroppo c’è stato unnel computo deiconnesso alla conseguente rimodulazione dello staff dopo quanto accaduto ieri (l’inchiesta suifalsi, ndr.) – spiega il dirigente della pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute Mario La Rocca -. Chi ha comunicato inon si è accorto di aver comunicato il totale dei tamponi positivi nel quale cianche i tamponi di conferma: i reali nuovi positivi1.673 in due giorni, assolutamente in linea con i giorni precedenti”. “Abbiamo tentato di comunicare iesatti al Ministero – ha aggiunto – ma la pagina era stata già ...

