Covid Lazio, terapie intensive sotto pressione. Sui vaccini pronte le farmacie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mentre il Lazio da ieri, martedì 31 marzo, è passato in zona arancione, complice un valore Rt in discesa di poco inferiore a 1 (0.99 nell’ultimo monitoraggio dell’Iss), continua a preoccupare la pressione dei ricoveri sulla rete ospedaliera. Secondo il bollettino di ieri sono 379 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, con la percentuale di posti letto occupati nei reparti critici che ha raggiunto il 40%, ben oltre la soglia critica fissata dal governo al 30%. Nel frattempo prosegue senza sosta in regione la campagna vaccinale. Nella fascia degli over 80 il 45% delle persone prenotate ha già ricevuto prima e seconda dose e i vaccini viaggiano a una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno. Da domani potranno prenotarsi sul sito Salute Lazio chi ha 66 e 67 anni, ovvero ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mentre ilda ieri, martedì 31 marzo, è passato in zona arancione, complice un valore Rt in discesa di poco inferiore a 1 (0.99 nell’ultimo monitoraggio dell’Iss), continua a preoccupare ladei ricoveri sulla rete ospedaliera. Secondo il bollettino di ieri sono 379 i pazienti ricoverati nelle, con la percentuale di posti letto occupati nei reparti critici che ha raggiunto il 40%, ben oltre la soglia critica fissata dal governo al 30%. Nel frattempo prosegue senza sosta in regione la campagna vaccinale. Nella fascia degli over 80 il 45% delle persone prenotate ha già ricevuto prima e seconda dose e iviaggiano a una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno. Da domani potranno prenotarsi sul sito Salutechi ha 66 e 67 anni, ovvero ...

