Covid: Fontana, 'valutazione positiva nostro piano vaccini, attacchi ingiustificati' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Dal generale Francesco Paolo Figliuolo e da Fabrizio Curcio, rispettivamente commissario per l'emergenza Covid e capo della Protezione civile è arrivata "valutazione molto positiva del nostro piano vaccinale futuro". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana bollando come "polemiche stucchevoli" o "attacchi ingiustificati" le critiche arrivate alla Regione. "I numeri stanno dando ragione a chi sta lavorando e danno torto a chi sta cercando di speculare", ha aggiunto parlando in Fiera insieme a Curcio e Figliuolo.

