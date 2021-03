Consob, nel 2020 aumentano ricorsi e risarcimenti per controversie finanziarie (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – L’anno segnato dalla pandemia ha fatto registrare volumi in crescita per quanto riguarda i ricorsi e i risarcimenti per controversie finanziarie in Italia e quindi per le attività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), l’organo istituito dalla Consob per la risoluzione delle controversie tra investitori retail e intermediari. Secondo la relazione annuale dell’ACF (costituito nel 2016), nel 2020 sono stati 1.772 i ricorsi ricevuti, con un incremento del 5,6% rispetto a quelli pervenuti nel 2019. In particolare, nel corso degli ultimi tre mesi dell’anno si è registrato un trend al rialzo, con 560 ricorsi ricevuti, corrispondenti a circa un terzo del totale dei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – L’anno segnato dalla pandemia ha fatto registrare volumi in crescita per quanto riguarda ie iperin Italia e quindi per le attività dell’Arbitro per le(ACF), l’organo istituito dallaper la risoluzione delletra investitori retail e intermediari. Secondo la relazione annuale dell’ACF (costituito nel 2016), nelsono stati 1.772 iricevuti, con un incremento del 5,6% rispetto a quelli pervenuti nel 2019. In particolare, nel corso degli ultimi tre mesi dell’anno si è registrato un trend al rialzo, con 560ricevuti, corrispondenti a circa un terzo del totale dei ...

